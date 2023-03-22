Херш дал оценку решению США о диверсии на "Северных потоках"
Херш назвал решение Байдена о диверсии на "Северных потоках" глупым
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Джозеф Байден принял глупое решение о диверсии на газопроводах "Северный поток" и теперь вынужден лгать.
"Президент (США Джо Байден — Прим. ред.) принял глупое решение и теперь лжет об этом", — рассказал журналист в своем аккаунте на платформе Substack.
Ранее 8 февраля Херш опубликовал свое расследование ЧП на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под газопроводами заложили водолазы ВМС США при поддержке норвежцев в июне 2022 года в ходе учений Baltops. По данныма жерналиста, решение о диверсии принимал лично Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.
https://1prime.ru/News/20230322/840158544.html
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