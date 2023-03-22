МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Джозеф Байден принял глупое решение о диверсии на газопроводах "Северный поток" и теперь вынужден лгать. В ФРГ рассказали, кто в действительности мог взорвать "Северные потоки"

"Президент (США Джо Байден — Прим. ред.) принял глупое решение и теперь лжет об этом", — рассказал журналист в своем аккаунте на платформе Substack.

Ранее 8 февраля Херш опубликовал свое расследование ЧП на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под газопроводами заложили водолазы ВМС США при поддержке норвежцев в июне 2022 года в ходе учений Baltops. По данныма жерналиста, решение о диверсии принимал лично Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.