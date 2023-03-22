Польские фермеры рискуют полностью лишиться урожая в этом году
RMF: польские фермеры могут потерять урожай из-за отсутствия замены украинским сборщикам
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ВАРШАВА, 22 мар — ПРАЙМ. Польские фермеры вынуждены срочно искать людей для сбора урожая овощей на место тех, кто вернулся обратно на Украину, сообщает радиостанция RMF.
Издание акцентировало внимание на том, что Польша может потерять весь урожай овощей этого года, если не найдет замену уехавшим работникам. Вопрос осложняется еще и тем, что процесс получения разрешений и виз для людей из Бангладеш, Непала и Узбекистана по непредвиденным причинам затягивается.
К тому же Варшава не спешит на помощь своим фермерам в решении бюрократических проволочек с оформлением документов. По словам эксперта Анджея Янасяка, ситуация настолько критична, что персонал для сбора готовы привлекать из различных стран, и "неважно, находится эта страна от нас в пяти или десяти тысячах километров".
"Мы ждем, будем надеяться, что не будет поздно", — заявил он.
https://1prime.ru/News/20230322/840159293.html
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