ВАРШАВА, 22 мар — ПРАЙМ. Польские фермеры вынуждены срочно искать людей для сбора урожая овощей на место тех, кто вернулся обратно на Украину, сообщает радиостанция RMF. Украинские аграрии заявили о двукратном росте цен на овощи в стране

Издание акцентировало внимание на том, что Польша может потерять весь урожай овощей этого года, если не найдет замену уехавшим работникам. Вопрос осложняется еще и тем, что процесс получения разрешений и виз для людей из Бангладеш, Непала и Узбекистана по непредвиденным причинам затягивается.

К тому же Варшава не спешит на помощь своим фермерам в решении бюрократических проволочек с оформлением документов. По словам эксперта Анджея Янасяка, ситуация настолько критична, что персонал для сбора готовы привлекать из различных стран, и "неважно, находится эта страна от нас в пяти или десяти тысячах километров".

"Мы ждем, будем надеяться, что не будет поздно", — заявил он.