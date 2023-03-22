Все московские аэропорты начали использовать электронные посадочные талоны
Во "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" заработали электронные посадочные талоны
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ.Все аэропорты Москвы — "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково" — начали использовать электронные посадочные талоны, сообщает РИА Новости.
Как стало известно агентству, такая опция уже работала в некоторых аэропортах с 2019 года, однако полностью перейти на систему электронных посадочных талонов удалось только сейчас.
К примеру, "Внуково" начал использование данной системы совсем недавно, тогда как Домодедово и Шереметьево уже внедрили новинку как на внутренних, так и международных линиях.
В частности, "Домодедово" еще в 2018 году одним из первых внедрил инновационные автоматизированные турникеты (eGate), которые позволяют ускорить процесс прохождения таможенной зоны, а также осуществлять контроль.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, руководство намерено дополнительно оснастить турникеты видеонаблюдением и системой распознавания лиц, что позволит повысить уровень транспортной безопасности и автоматизировать большое количество процессов по контролю за пассажиропотоком.
https://1prime.ru/News/20230322/840160016.html
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