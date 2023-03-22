МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Все аэропорты Москвы — "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково" — начали использовать электронные посадочные талоны, сообщает РИА Новости. Пассажиропоток аэропорта Шереметьево вырос в январе-феврале

Как стало известно агентству, такая опция уже работала в некоторых аэропортах с 2019 года, однако полностью перейти на систему электронных посадочных талонов удалось только сейчас.

К примеру, "Внуково" начал использование данной системы совсем недавно, тогда как Домодедово и Шереметьево уже внедрили новинку как на внутренних, так и международных линиях.

В частности, "Домодедово" еще в 2018 году одним из первых внедрил инновационные автоматизированные турникеты (eGate), которые позволяют ускорить процесс прохождения таможенной зоны, а также осуществлять контроль.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, руководство намерено дополнительно оснастить турникеты видеонаблюдением и системой распознавания лиц, что позволит повысить уровень транспортной безопасности и автоматизировать большое количество процессов по контролю за пассажиропотоком.