Россия и Эритрея усилят экономическое взаимодействие
Лавров: России и Эритрея намерены развивать проекты в сфере логистики и добычи сырья
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Россия и Эритрея намерены заниматься развитием совместных проектов в сфере транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров принимает в Сочи своего коллегу из Эритреи Османа Салеха. По словам министра иностранных дел России, в ходе переговоров стороны прежде всего сосредоточились на полном раскрытии существенного потенциала экономического сотрудничества.
"Мы заинтересованы в том, чтобы развивать совместные перспективные проекты в сферах транспортной инфраструктуры, сельскохозяйственного производства, разведки и добычи полезных ископаемых", — сказал Лавров на совместной пресс-конференции.
Также в ходе переговоров был обозначен интерес российских компаний к выходу на эритрейский рынок. В свою очередь, эритрейская сторона пообещала оказывать содействие представителям деловых кругов обеих стран в установлении прямых контактов.
https://1prime.ru/News/20230322/840160640.html
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