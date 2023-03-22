МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Россия и Эритрея намерены заниматься развитием совместных проектов в сфере транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров. Россия выполнила все обязательства по "зерновой" сделке, заявил Лавров

Лавров принимает в Сочи своего коллегу из Эритреи Османа Салеха. По словам министра иностранных дел России, в ходе переговоров стороны прежде всего сосредоточились на полном раскрытии существенного потенциала экономического сотрудничества.

"Мы заинтересованы в том, чтобы развивать совместные перспективные проекты в сферах транспортной инфраструктуры, сельскохозяйственного производства, разведки и добычи полезных ископаемых", — сказал Лавров на совместной пресс-конференции.

Также в ходе переговоров был обозначен интерес российских компаний к выходу на эритрейский рынок. В свою очередь, эритрейская сторона пообещала оказывать содействие представителям деловых кругов обеих стран в установлении прямых контактов.