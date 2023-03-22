МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Германия вынуждена идти на поводу у США, скрывая всю правду о взрывах на "Северном потоке", несмотря на то, что это несет ей технологическое разорение, рассказал агентству "Прайм" старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Байден знает правду о подрывах на "Северном потоке", заявил Херш

Как заявил в среду журналист Сеймур Херш, во время визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Соединенные Штаты обсуждались взрывы на газовых магистралях. Шольц, по словам публициста, с прошлого года поддерживал действия Белого дома по сокрытию данных об операции, даже если не был осведомлен о диверсии.

Берлин во многом зависит от Вашингтона во внешней политике.

"Фактически она до сих пор является оккупированной страной — там расположены американские войска, ядерное оружие, разведцентры. Об этом публично говорил президент Владимир Путин", — пояснил Камкин.

По его словам, немецкие медиа, настроения элиты и общества находятся под прямым присмотром США и различных фондов, например, фонда Сороса. На выходе мы получаем полностью сервильную немецкую политику. События на Украине и диверсия на "Северном потоке" показали всем, что Германия не в состоянии отстаивать свои национальные интересы.

"Вместо того, чтобы заботиться о снабжении страны дешевыми энергоносителями, Бундестаг на полном серьезе пытается уверить избирателей, что взрыв могли спровоцировать рыбаки, которые глушили рыбу динамитом. Похоже, они вдохновились нашим фильмом "Особенности национальной рыбалки", где показан этот способ", — пошутил политолог.

Было бы смешно, но за всей этой ситуацией стоят серьезные процессы. Речь идет о полном переформатировании энергетического рынка Европы и в целом ее экономического уклада, уверен он. Пресловутый "зеленый переход", за которым стоят американские корпорации, приведет к деиндустриализации Германии. Зеленая энергетика при всем желании не в состоянии закрыть потребности страны, и высокотехнологичная промышленность, которую уже посадили на скудный энергопаек, начинает потихоньку мигрировать в США, где для нее созданы все условия.

"Идет технологическое разорение Германии и Европы в целом, которая превращается в туземное образование, полностью подконтрольное США", — отметил эксперт. Бесспорно, верхушка немецкого истеблишмента это понимает, но по очевидным причинам ничего сделать они не могут, подытожил он.