МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. ЕС обсуждает новые санкции против России, но конкретные меры еще не предложены, заявил источник. Лидеры ЕС на саммите обсудят тему поставок энергоресурсов

"Обсуждения о введении новых санкций в отношении России проходят сейчас между странами-членами ЕС, однако на данный момент не представлено ни одного конкретного предложения по одиннадцатому пакету санкций", — сказал он.

Источник также подтвердил новости о том, что Брюссель планировал сохранить санкционное давление на Россию, хотя в самом ЕС заявляли о фокусировании на борьбе с уклонением от санкций и усилий по обеспечению действенности уже существующих мер.

Запад усилил санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции на Украине, с февраля 2022 года было введено уже десять пакетов санкций. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением Запада. В самих западных странах нередко звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.