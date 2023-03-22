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2023
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Рябков оценил вероятность ядерного конфликта
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Вероятность ядерного конфликта сейчас выше, чем за последние десятки лет, считает замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. "Она (вероятность — ред.) в любом случае выше... ПРАЙМ, 22.03.2023
новости, россия, сша, мид рф, сергей рябков, ядерная война
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Вероятность ядерного конфликта сейчас выше, чем за последние десятки лет, считает замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Она (вероятность — ред.) в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий", — заявил он в рамках дискуссий клуба "Валдай".
При этом дипломат отказался углубляться в обсуждение этого вопроса.
Говоря об участии России в ДСНВ, Рябков отметил, что у Москвы и Вашингтона не осталось точек соприкосновения на этом поле.
Замглавы российского МИД призвал США одуматься и прекратить "играть с огнем". По мнению Рябкова, Соединенным Штатам необходимо "встряхнуться и сбросить шоры", осознав и приняв реальное положение дел.
При этом замминистра допустил, что Россия может вернуться к обсуждению договора после того, как Белый дом сменит свой "враждебный курс".