МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Вероятность ядерного конфликта сейчас выше, чем за последние десятки лет, считает замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Лукашенко хочет обсудить с Путиным, как "поставить на место" Варшаву

"Она (вероятность — ред.) в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий", — заявил он в рамках дискуссий клуба "Валдай".

При этом дипломат отказался углубляться в обсуждение этого вопроса.

Говоря об участии России в ДСНВ, Рябков отметил, что у Москвы и Вашингтона не осталось точек соприкосновения на этом поле. СМИ начали обратный отсчет до краха экономики США

Замглавы российского МИД призвал США одуматься и прекратить "играть с огнем". По мнению Рябкова, Соединенным Штатам необходимо "встряхнуться и сбросить шоры", осознав и приняв реальное положение дел.

При этом замминистра допустил, что Россия может вернуться к обсуждению договора после того, как Белый дом сменит свой "враждебный курс".