МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Азиатские банки приостанавливают новые сделки по выпуску дополнительных облигаций первого уровня Additional Тier 1 (AT1, высокодоходные, но рискованные облигации) после списания данных ценных бумаг банка Credit Suisse на сумму около 16 миллиардов швейцарских франков, сообщает газета Financial Times с ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. СМИ: тысячи сотрудников лишатся работы после поглощения Credit Suisse UBS

"Крупнейшие банки Японии, Сингапура и Гонконга приостанавливают новые сделки по выпуску облигаций Additional Тier 1 до стабилизации ситуации на рынке. Перерыв последовал после трехдневных потрясений, вызванных решением списать стоимость облигаций Additional Тier 1 банка Credit Suisse до нуля в рамках поглощения банка швейцарским конкурентом UBS, в то время как акционеры получили 3,25 миллиарда долларов", — пишет газета.

В воскресенье Нацбанк Швейцарии объявил, что оказавшийся в кризисной ситуации Credit Suisse будет поглощен крупнейшим швейцарском банком UBS. UBS покупает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,25 миллиарда долларов), по 0,76 франка за акцию. Также Credit Suisse был проинформирован финансовым регулятором Швейцарии, что Additional Тier 1 Credit Suisse в совокупной номинальной сумме около 16 миллиардов швейцарских франков будут списаны до нуля. После новости о списании акции Credit Suisse падали на 61%.

По словам источников, японские банки MUFG и SMFG должны были выпустить облигации в апреле, но теперь, возможно, придется скорректировать свои условия или приостановить выпуск в зависимости от того, насколько сильно пострадали настроения инвесторов. Также источники заявили, что конвейер по выпуску облигаций AT1 в Гонконге теперь пуст и вряд ли возобновится до второй половины года.

Помимо этого, газета сообщает, что крупнейший банк Сингапура DBS заявил, что у него нет планов по выпуску, а по словам источников, по крайней мере один сингапурский банк прекратил выпуск облигаций. Директор по рискам одного из китайских государственных банков заявил, что кредитор будет более осторожно оценивать риски списания по облигациям и больше не будет "слепо верить" в то, что 100-процентное списание никогда не осуществится.

Так, по мнению соруководителя по инвестициям PGIM Fixed Income Грега Питерса (Greg Peters), слова которого приводит газета, последствия сделки с Credit Suisse "меняют всю природу рынка Additional Тier 1, и я думаю, что возможность выпуска облигаций в будущем, вероятно, близка к нулю".