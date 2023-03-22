МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску ОАО "Российские железные дороги" обязал компанию Siemens Mobility GmbH продолжать исполнять обязательства по договору на ремонт и техобслуживание сортировочной горки на станции "Лужская" в Ленинградской области, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Отказ Simens от ремонта 294 поездов "Ласточка" признали незаконным

Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск РЖД, в том числе признал незаконным одностороннее расторжение Siemenes Mobility договора от 17 декабря 2014 года на техническое обслуживание и ремонт гидравлической системы торможения, сортировки и управления сортировочной горкой.

Ранее суды по заявлению РЖД запретили "дочке" немецкого концерна Siemens инициировать судебное разбирательство с российской компанией в Международном арбитражном суде в Вене по спорам из этого договора.

Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе Siemens, концерн и его структуры приняли решение выйти из совместных предприятий и c 13 мая расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД. В компании пояснили, что санкции и следующие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение договорных обязательств перед ОАО "РЖД".

Несмотря на то, что контракт на техобслуживание сортировочной горки, как и другие договоры РЖД с Siemens, содержит оговорку о рассмотрении споров в венском арбитраже, находящаяся под санкциями российская компания попросила суд запретить инициировать процессы за рубежом.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявление РЖД, назвал оправданными сомнения в том, что "спор с участием лица, находящегося в государстве, применившем ограничительные меры, будет рассмотрен на территории иностранного государства, также применившего ограничительные меры, с соблюдением гарантий справедливого судебного разбирательства, в том числе касающихся беспристрастности суда".

Концерн Siemens 12 мая сообщил о решении провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России. В тот же день РЖД заявили, что техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" продолжится под руководством и контролем РЖД.