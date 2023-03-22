БЕЛГРАД, 22 мар — ПРАЙМ. Венгрия не может обеспечить себя газом без источников топлива в России, а принятые против Москвы санкции безрезультатны, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Газпром" назвал уровень прироста запасов газа в России

Глава МИД Венгрии во вторник принял участие в региональной конференции по энергетике SET Trebinje 2023 в городе Требине на юго-востоке Боснии и Герцеговины.

"Чтобы страна могла покупать природный газ, необходимо обеспечить источник и транспортировку газа. Реальность в случае Венгрии в том, что безопасное снабжение нашей страны природным газом без российских источников сегодня невозможно. Мы приложили серьезные усилия для диверсификации поставок газа, но чтобы это получилось, нужно больше времени", — цитирует Сийярто агентство Танюг.

"Что касается санкций, у нас нет намерения прекращать поставки газа из России. Когда принимали первый пакет санкций, те, кто его вводил, говорили, что Россия будет экономически разрушена этими санкциями и не сможет продолжать войну, что приведет к миру. Сейчас мы дошли уже до 10-го пакета санкций, а Россия не сдается", — отметил он.

В венгерском МИД неоднократно заявляли, что Будапешт работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии. Кроме того, по словам Сийярто, Будапешт в рамках диверсификации поставок рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора на случай, если сухопутный транзит российской нефти через Украину станет невозможным.

Ранее Сийярто отмечал, что в ходе его визита в Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.