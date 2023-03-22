КАИР, 22 мар — ПРАЙМ. Египет получит от Всемирного банка 7 миллиардов долларов в 2023-2027 годах для проектов в стране, заявила министр международного сотрудничества Рания аль-Машат. Россия и Египет договорились о сотрудничестве в таможенной сфере

"Утверждена новая страновая стратегия между Арабской Республикой Египет и группой Всемирного банка на 2023-2027 годы. Всемирный банк утвердил выделение семи миллиардов долларов для новой страновой стратегии, среди которых два пойдут на частный сектор от Международной финансовой корпорации", — говорится в заявлении аль-Машат.

Отмечается, что новая страновая стратегия направлена на достижение трех основных целей – стимулирование частного сектора, инвестиции в человеческий капитал и поддержка усилий по действиям в сфере климата.