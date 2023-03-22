МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Цифровая экосистема МТС планирует инвестировать до миллиарда рублей из своего венчурного фонда в технологический бизнес в 2023 году, сообщает пресс-служба компании. Клиентов МТС-банка предупредили о трудностях с использованием сервисов

"Несмотря на падение венчурного рынка России, которое в 2022 году составило от 55% до 80% по разным оценкам, МТС не снижает темпы инвестиций и продолжает активную работу с технологическими компаниями. В этом году мы планируем проинвестировать 3-5 сделок общей суммой до 1 миллиарда рублей," — заявил директор по инновациям и инвестициям МТС Дмитрий Курин, слова которого приводятся в релизе.

Он добавил, что компания рассматривает зрелые проекты из России и стран СНГ с рабочей бизнес-моделью и валидированным клиентским спросом из таких отраслей, как ритейл, медиа, развлечения, облачные сервисы, кибербезопасность, туризм, интернет вещей и "умный" дом. Сумма инвестиций в один проект составит от 500 тысяч долларов до 5 миллионов долларов.

Ключевыми параметрами выбора стартапа станут перспективы быстрого роста и синергия с бизнес-направлениями МТС. Решения об инвестициях примут на основании размера рынка и скорости его роста, защищенности продукта от конкурентов, команды и условий сделки.

ПАО "МТС" — цифровая экосистема, основное направление бизнеса — предоставление услуг мобильной и фиксированной связи, передача данных и доступа в интернет. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает крупнейшую 80-миллионную абонентскую базу.

В экосистему МТС также входят, в частности, сервис бронирования отелей MTS Travel, сервис MTS Live, производитель медиа контента MTS Media, онлайн-кинотеатр KION, онлайн-библиотека "Строки" и другие цифровые продукты. Консолидированная выручка группы МТС в 2022 году выросла на 2,6%, до 541,7 миллиарда рублей, при этом экосистемная выручка компании за тот же период увеличилась на 67%, до 117 миллиардов рублей.