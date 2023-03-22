КИШИНЕВ, 22 мар — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду сообщила о подписании закона, который признает государственным языком республики румынский вместо молдавского. Власти Молдавии назвали пересмотр контракта с "Газпромом" бессмысленным

"Сегодня я подписала закон, подтверждающий историческую и непреложную истину: государственным языком Молдавии является румынский", — написала Санду в социальной сети Facebook*.

Парламент Молдавии в прошлый четверг одобрил переименование государственного языка в румынский. Согласно новому закону, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Эта поправка также будет внесена в конституцию, несмотря на то, что обычно для этого необходим референдум.

Санду заявила, что молдаване говорят на одном из официальных языков ЕС и выразила уверенность, что румынский сможет стать "катализатором консолидации общества".

"Те, кто десятилетиями подряд твердили нам, что мы, граждане Молдавии, говорим на "молдавском" языке, а не на румынском, — преследовали только одно: разделить нас. И это потому, что, как только вы разделили нацию, вам легче ее подчинить и контролировать", — подчеркнула президент.

Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.

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