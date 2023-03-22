ВАШИНГТОН, 22 мар — ПРАЙМ. Украине потребуется не менее 411 миллиардов долларов, или 2,6 величины ВВП, на восстановление и реконструкцию, передает Блумберг со ссылкой на обновленный расчет Всемирного банка совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством страны. Европеским фермерам из-за Украины могут выделить 100 миллионов евро

"Всемирный банк повысил оценку того, как много Украине потребуется на восстановление и реконструкцию, до не менее чем 411 миллиардов долларов", — пишет здание.

Обновленная оценка, как сообщается, значительно превышает сентябрьский прогноз в 349 миллиардов и теперь эквивалентна 2,6 от ВВП Украины за 2022 год.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.