МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш направляется в Брюссель, чтобы попросить лидеров стран ЕС ослабить санкции в отношении белорусских удобрений, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов. Генсек ООН обсудит с лидерами ЕС "зерновую сделку", сообщил источник

"Гутерреш летит в Брюссель, чтобы передать лидерам ЕС… простое сообщение: остановите мировой голод… путем обеспечения доступа российских и белорусских удобрений в развивающихся странах несмотря на санкции в отношении двух стран", — говорится в сообщении газеты.

Отмечается, что дипломаты ЕС уже обсуждают возможные исключения из санкций для белорусских удобрений, но переговоры зашли в тупик.

"Литва на данный момент несколько усложняет задачу", — приводит издание слова одного из дипломатов.

По данным газеты, Литву поддерживают другие страны Прибалтики, а также Польша.

По словам дипломатов, Португалия выступила с компромиссным вариантом, который предполагает наличие гарантий соблюдения санкций. Однако, пишет газета, никаких решений принято не было.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине, которая началась 24 февраля 2022 года.