МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Поставки иностранного оружия на Украину приближают ядерный апокалипсис, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Шойгу высказался о перспективах конфликта на Украине

"Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис", — сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, видеофрагмент которого Медведев опубликовал в своем телеграм-канале.

Во вторник заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди сделала заявление, что Лондон передаст Киеву вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.

В январе США объявили о выделении пакета военной помощи Украине, куда впервые вошел 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов. Однако в Пентагоне заявляли, что армии США может потребоваться больше года, чтобы доставить танки M1 Abrams на Украину.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".