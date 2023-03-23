МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Число вакансий в сферах IT, интернета и телекома в России в феврале снизилось на 19% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, при этом число резюме выросло на 38%, говорится в исследовании SuperJob, результаты которого есть у РИА Новости. Число вакансий на "Авито" на неполный день выросло в феврале в 2,5 раза

"Если говорить о динамике спроса и предложения, то в сферах IT, интернета, связи и телекоммуникаций в России за год вакансий стало меньше на 19%, а количество резюме, наоборот, увеличилось на 38%. За месяц (март к февралю) вакансий в стране стало больше на 13%, и количество резюме увеличилось на 4%", — выяснили специалисты.

Отмечается, что в Москве за год вакансий стало меньше на четверть, а количество резюме увеличилось почти в 1,5 раза (+47%). За месяц же эти показатели в столице составляют +15% и +4% соответственно. Наибольшее число вакансий по итогам февраля было обнаружено в сегментах разработки, программирования, инжиниринга, управления проектами, внедрения и сопровождения ПО и системном администрировании.

"SuperJob наблюдает в IT-сфере тренд на отказ от требования о наличии высшего образования: большинство работодателей не публикуют требования к образованию в вакансиях для разработчиков. Например, среди вакансий для программистов требование о наличии высшего образования содержат лишь 25-30%. Пожалуй, только госкорпорации и крупные компании с госучастием не спешат отказываться от этого требования", — отмечается в исследовании.

В компании добавили, что годовой темп прироста средней зарплаты в Москве в сфере IT за год составил 11,8%. "Максимальные зарплаты в Москве в 2023 году (среди изучаемых сфер — ред.) фиксируется у программистов PHP, Python и C++ − 500 тысяч рублей. Чуть меньше зарплатные максимумы у программистов JavaScript – 430 тысяч рублей. Меньше всего максимальные зарплаты у тестировщиков (специалистов по тестированию/QA) – 300 тысяч рублей", — отмечается в исследовании.