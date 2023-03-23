МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Самую большую выгоду от подрыва "Северных потоков" получили Соединенные Штаты, всем известно, в чьих интересах была эта диверсия, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Херш рассказал, кто стоит за "выдумками" о взрывах на "Северном потоке"

"Как бы это ни выглядело антиамерикански, в конечном счете основной бенефициар – это Соединенные Штаты Америки", — рассказал он российским СМИ.

По словам Медведева, США не устраивала ситуация, при которой основным поставщиком газа в Европу была Россия.

"Они все время нам талдычили: "А вы совсем оборзели, мол, этот газ поставляете во всю Европу, а почему-то нас в Европе видеть не хотят", — сказал он. Байден знает правду о подрывах на "Северном потоке", заявил Херш

При этом Россия не мешала США конкурировать с ней на рынке как трубопроводного, так и сжиженного газа. Однако американцы отвечали, что их топливо в любом случае будет неконкурентоспособно по сравнению с российским трубопроводным газом, заявил зампред.

"Ну в результате произошло то, что произошло", — отметил политик.

Вашингтон попытался ограничить поставки российских энергоресурсов в Европу, введя санкции, а затем произошли взрывы, которые не оставили альтернатив для поставок, указал Медведев.

Зампред СБ подчеркнул, что даже снизившиеся за последнее время цены на газ все еще остаются гораздо выше, чем те, по которым поставляла Россия. В результате за теракты на газопроводах платят не организаторы взрывов, а население ЕС, которое уже столкнулось с ростом счетов и подорожанием продуктов, добавил он.

"Уже платит — в три конца, как принято говорить. То есть цена газа выросла на 1000%", — заявил политик.

Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошли в сентябре 2022 года. Расследование установило, что ЧП могло стать результатом запланированной диверсии.

По данным американского журналиста Сеймура Херша, бомбу под трубы могли заложить американские пловцы во время учений НАТО летом прошлого года, а спустя три месяца взрывчатка была активирована из Норвегии. При этом решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден, говорится в материалах.