НЬЮ-ЙОРК, 23 — РИА Новости. Американская Valve Corporation представила шутер Counter-Strike 2, говорится в Twitter компании. Киберспортивную команду Virtus.pro продали за 174 миллиона рублей

Отмечается, что новая часть игры станет крупнейшим скачком в истории. Кроме того, шутер получит новые возможности и контент "на годы вперед".

Игра выйдет уже летом.