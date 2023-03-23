2023-03-23T11:18:13+03:00
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2023
https://1prime.ru/News/20230323/840171683.html
Valve представила Counter-Strike 2
Новости
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Американская Valve Corporation представила шутер Counter-Strike 2, говорится в Twitter компании. Отмечается, что новая часть игры станет крупнейшим скачком в истории. Кроме того,... ПРАЙМ, 23.03.2023
новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
НЬЮ-ЙОРК, 23 — РИА Новости. Американская Valve Corporation представила шутер Counter-Strike 2, говорится в Twitter компании.
Отмечается, что новая часть игры станет крупнейшим скачком в истории. Кроме того, шутер получит новые возможности и контент "на годы вперед".
Игра выйдет уже летом.