МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Президент Финляндии Саули Ниинисте подписал законы о вступлении страны в НАТО. Процедура состоялась в рамках заседания финского кабмина. В Европарламенте предложили осудить расширение НАТО на восток

Таким образом Хельсинки завершили ратификацию документов, необходимых для присоединения к Организации Североатлантического договора.

В мае прошлого года власти Финляндии сообщили о том, что на фоне СВО было решено безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. Об этих намерениях сообщили президенту России Владимиру Путину.

Решение о вступлении в альянс поддержало большинство членов парламента. Соответствующие законопроекты были одобрены в начале марта 2023 года.

Против вступления Финляндии в НАТО выступают Венгрия и Турция, которые так и не одобрили заявку страны.