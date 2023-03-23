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Президент Финляндии подписал законы о вступлении в НАТО
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Президент Финляндии Саули Ниинисте подписал законы о вступлении страны в НАТО. Процедура состоялась в рамках заседания финского кабмина. Таким образом Хельсинки завершили... ПРАЙМ, 23.03.2023
новости, финляндия, нато
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Президент Финляндии Саули Ниинисте подписал законы о вступлении страны в НАТО. Процедура состоялась в рамках заседания финского кабмина.
Таким образом Хельсинки завершили ратификацию документов, необходимых для присоединения к Организации Североатлантического договора.
В мае прошлого года власти Финляндии сообщили о том, что на фоне СВО было решено безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. Об этих намерениях сообщили президенту России Владимиру Путину.
Решение о вступлении в альянс поддержало большинство членов парламента. Соответствующие законопроекты были одобрены в начале марта 2023 года.
Против вступления Финляндии в НАТО выступают Венгрия и Турция, которые так и не одобрили заявку страны.