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2023-03-23T16:36:35+03:00

2023-03-23T16:36:35+03:00

2023

https://1prime.ru/News/20230323/840177918.html

Новак назвал ожидаемый объем поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

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Новости

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https://россиясегодня.рф

ПОСТАВКИ РОССИЙСКОГО ТРУБОПРОВОДНОГО ГАЗА В КИТАЙ ПО "СИЛЕ СИБИРИ" В ЭТОМ ГОДУ ОЖИДАЮТСЯ В ОБЪЕМЕ 22 МЛРД КУБОМЕТРОВ — НОВАК ПРАЙМ, 23.03.2023

энергетика, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60