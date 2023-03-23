2023-03-23T16:36:35+03:00
2023-03-23T16:36:35+03:00
2023-03-23T16:36:35+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20230323/840177918.html
Новак назвал ожидаемый объем поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ПОСТАВКИ РОССИЙСКОГО ТРУБОПРОВОДНОГО ГАЗА В КИТАЙ ПО "СИЛЕ СИБИРИ" В ЭТОМ ГОДУ ОЖИДАЮТСЯ В ОБЪЕМЕ 22 МЛРД КУБОМЕТРОВ — НОВАК ПРАЙМ, 23.03.2023
энергетика, новости, газ
https://cdnn.1prime.ru/images/83368/08/833680838.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83368/08/833680838.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83368/08/833680837.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83368/08/833680837.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83368/08/833680836.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83368/08/833680836.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПОСТАВКИ РОССИЙСКОГО ТРУБОПРОВОДНОГО ГАЗА В КИТАЙ ПО "СИЛЕ СИБИРИ" В ЭТОМ ГОДУ ОЖИДАЮТСЯ В ОБЪЕМЕ 22 МЛРД КУБОМЕТРОВ — НОВАК