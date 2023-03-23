МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Россия в феврале добывала 10,2 миллиона баррелей в сутки нефти, в марте выйдет на сокращение в 500 тысяч баррелей в сутки от этого уровня, сообщил вице-премьер Александр Новак. Новак ожидает рост цен на нефть в мире

"В марте месяце выйдем на 500 тысяч баррелей (в сутки — ред.) сокращения к уровню февраля. В феврале у нас было 10,2 миллиона баррелей в сутки", — сказал Новак журналистам. Таким образом, из его слов следует, что с апреля среднесуточная добыча нефти РФ должна составлять 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Также, отвечая на вопрос, все ли объемы морской нефти на апрель законтрактованы, Новак отметил, что российские компании работают, особых проблем не испытывают. "Идет работа в этом направлении", — добавил он.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что РФ не получала предложений скорректировать сделку ОПЕК+. По его словам, все участники нацелены на выполнение действующих договоренностей до конца года.

Новак во вторник заявил, что решение о добровольном сокращении Россией добычи нефти в размере 500 тысяч баррелей в сутки продлено и будет действовать до конца июня 2023 года. Ранее оно было принято только на март. Его цель — способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Новак отметил снижение дисконта на нефть Urals

Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и ЕС запретили перевозить страховать нефть из РФ дороже 60 долларов за баррель. С 5 февраля Евросоюз также запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "большой семерки" установили потолок цен на них: 100 долларов за баррель для нефтепродуктов, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).

Президент России Владимир Путин в конце прошлого года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. По нефтепродуктам же дату должно определить правительство.