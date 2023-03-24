МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Претендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что не признает санкции против России, а в случае прихода к власти намерен пользоваться возможностями для борьбы с ними. Турции выделят 500 миллионов евро на восстановление после землетрясений

Перинчек подал заявление в высший избирательный совет, чтобы баллотироваться на пост президента Турции выборах, которые состоятся 14 мая. Политику необходимо собрать 100 тысяч подписей.

"Мы не признаем санкции против России. Санкции против России — это санкции против Турции, и мы воспользуемся золотой возможностью для борьбы с этими санкциями", — заявил Перинчек РИА Новости.

"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары.

В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.