МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. X5 Retail Group открыла в Хабаровске первые четыре магазина торговой сети "Пятерочка", до конца года в планах открыть всего 40 точек, сообщает корреспондент РИА Новости с места события. "Аэрофлот" начнет летать из Санкт-Петербурга в Хабаровск

Торжественная церемония открытия проходила в пятницу в торговой точке по улице Стрельникова, 4.

"Сегодня открылось четыре магазина. В планах компании до конца года открыть в Хабаровске 40", — сообщил управляющий директор торговой сети "Пятерочка" Владислав Курбатов.

По его словам, на Дальнем Востоке до конца года планируется открыть порядка 150 придомовых магазинов "Пятерочка". В четверг во Владивостоке (Приморский край) стали работать первых две в ДФО "Пятерочки". X5 Group планирует за 5-6 лет открыть на Дальнем Востоке около 800 таких магазинов, сообщил накануне исполнительный директор подразделения "Территория Дальний Восток" торговой сети Антон Безрядин.

Как рассказала журналистам после торжественной церемонии открытия точки первый зампред правительства края Мария Авилова, Х5 планирует открыть в Хабаровском крае 90 магазинов, в частности в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в районе имени Лазо.

X5 Group — ведущая продуктовая розничная компания России, управляющая торговыми сетями "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик". В Хабаровском крае торговая сеть "Пятёрочка" стала для компании 69 регионом присутствия.