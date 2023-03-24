МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Время, в которое человек ложится спать, напрямую влияет на здоровье, пишет обозреватель Onet.pl Анна Томчик-Аниол.

Врачи и ученые не раз говорили нам о том, что необходимо спать от семи до восьми часов в день. Именно такая продолжительность сна сможет обеспечить адекватный отдых, восстановление и эффективный обмен веществ и будет отличной профилактикой заболеваний сердца, мозга или эндокринной системы. Однако время, в которое человек ложится спать, играет не менее важную роль. Диетолог назвала продукты, которые насытят на весь день

Доктор Дэвид Планс из Университета Эксетера в Великобритании объяснил, что в организме существуют своего рода 24-часовые внутренние часы, называемые циркадным ритмом. Они помогают регулировать функционирование, как физическое, так и психическое. Раннее или позднее засыпание может нарушить биологические часы и отрицательно повлиять на сердечно- сосудистую систему.

Также британские исследования показали, что у людей, которые ложатся спать в полночь или позже, риск сердечно-сосудистых заболеваний на 25 процентов выше, чем у тех, кто засыпает 22:00 и 23:00. Немного меньше рисков у тех, кто отправляется в кровать до 22:00. А люди, которые засыпают с 23:00 до 24:00, имеют 12-процентный риск развития заболеваний сердца.

По мнению нейробиолога доктора Эндрю Хубермана из Стэнфордского университета, если вы чувствуете упадок сил в 14:30, 15:00, то идеальное время для сна — шесть-семь часов после этого упадка.

"Это означает, что, если вы чувствуете усталость или сонливость около 15:00, вы должны лечь спать с 21:00 до 22:00. Благодаря этому примерно в пять-шесть утра вы будете чувствовать себя выспавшимся и полным энергии для следующего дня", — добавил он.

Немного по-другому подходит к теме доктор Макс Кирстен, эксперт по сну в клинике гипнотерапии NLP Wellbeing Clinic в Лондоне. По его мнению, идеальное время сна зависит от того, "сова" вы или "жаворонок". Причем независимо от того, предпочитаете ли вы работать до поздней ночи или вставать рано утром, вы должны не забывать планировать все так, чтобы спать достаточно долго.

"В идеале мы должны ложиться в такое время, которое позволяет нам спать от семи до восьми часов до утреннего пробуждения. Лучше всего делать это всегда в одно и то же время, потому что регулярность — это ключ", — заключил Кирстен.

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