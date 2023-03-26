Европейский экономист восхитилась устойчивости экономики России
Экономист ЕБРР Яворчик: российская экономика выстояла санкции благодаря работе технократов
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Российской экономике помогли устоять перед беспрецедентным санкционным давлением благодаря хорошей работе экономического руководства, заявила в беседе с изданием Berliner Zeitung главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик.
"Россия преодолела санкционное давление Запада", — констатировала эксперт.
Она считает, что ожидать крах Москвы в финансовой и валютной сфере было для США и Евросоюза "слишком оптимистичным": страна испытывает санкционное давление на свою экономику с 2014 года и прошла проверку на прочность временем.
Работающие в России экономисты опираются на правила макроэкономической стабильности, а не рост, чем объясняется устойчивость системы. Помимо этого, они обладают высоким уровнем дисциплины в бюджетных вопросах.
Яворчик отметила и успехи России в борьбе с инфляцией. "В России работает грамотная команда технократов, которая смогла стабилизировать экономику после санкций", — резюмировала она.
https://1prime.ru/News/20230326/840198448.html
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