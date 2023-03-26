МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Российской экономике помогли устоять перед беспрецедентным санкционным давлением благодаря хорошей работе экономического руководства, заявила в беседе с изданием Berliner Zeitung главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик. Глава МВФ предупредила о росте рисков для мировой финансовой стабильности

"Россия преодолела санкционное давление Запада", — констатировала эксперт.

Она считает, что ожидать крах Москвы в финансовой и валютной сфере было для США и Евросоюза "слишком оптимистичным": страна испытывает санкционное давление на свою экономику с 2014 года и прошла проверку на прочность временем.

Работающие в России экономисты опираются на правила макроэкономической стабильности, а не рост, чем объясняется устойчивость системы. Помимо этого, они обладают высоким уровнем дисциплины в бюджетных вопросах.

Яворчик отметила и успехи России в борьбе с инфляцией. "В России работает грамотная команда технократов, которая смогла стабилизировать экономику после санкций", — резюмировала она.