ПЕКИН, 26 мар — ПРАЙМ. Около трети мирового экономического роста в 2023 году придется на долю Китая, заявила в воскресенье директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на Форуме развития Китая в Пекине. Глава МВФ предупредила о росте рисков для мировой финансовой стабильности

"Мощное восстановление китайской экономики означает, что в 2023 году на ее долю придется около трети мирового экономического роста, что даст позитивный толчок мировой экономике", — приводит слова Георгиевой финансовое издание "Цайсинь".

Она также отметила, что, согласно анализу МВФ, увеличение ВВП Китая на один процентный пункт приводит к росту ВВП в других азиатских экономиках в среднем на 0,3 процентных пункта.

Согласно плану на 2023 год, китайские власти прогнозируют рост ВВП примерно в 5%. При этом эксперты более оптимистичны в отношении экономического развития страны, так, бывший директор Центра мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин заявила РИА Новости, что темпы роста китайской экономики вполне могут составить 6%. По ее словам, нынешнее правительство не захотело называть слишком большую цифру, а указало в прогнозе 5%, так как в прошлом году прогнозировавшихся показателей достичь не удалось.

ВВП Китая по итогам 2022 года на фоне многочисленных локальных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки вырос на 3% по сравнению 2021 годом, что оказалось ниже официального прогноза в примерно 5,5%. Объем ВВП составил 121,02 триллиона юаней (17,95 триллиона долларов).