УФА, 27 мар — ПРАЙМ. Слова главы Оренбурга Сергея Салмина о "не получавших в морду" комментаторах в социальных сетях выдернули из контекста, завили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. Вице-премьер Абрамченко дала россиянам неожиданный совет

Интервью чиновника местному телеканалу вызвал резонанс в СМИ, в особенности, его словам об анонимных телеграм-каналах.

"Зачем мне читать откровенную ложь в свой адрес и своей семьи? <…> К большому сожалению, с появлением социальных сетей и гаджетов появилось очень много людей, которые прячут свой облик за анонимными телеграм-каналами, которых я, кроме как придурками, назвать не могу. Они прячутся, потому что за свои слова надо отвечать", — заявил Салмин, добавив, что авторы телеграм-каналов "за свои слова не получали ни разу в морду".

Как отметили в мэрии, эти реплики чиновника выдернули из контекста. Градоначальник Салмин говорил об анонимных каналах и комментаторах, которые оскорбляют кого-либо. Не называя себя, авторы публикаций избегают ответственности за свои слова.

"Он (Салмин. — Прим. ред.) не говорил, кого надо или не надо. А лишь о людях, которые позволяют себе писать гадости и грубости, спрятавшись за фейковыми аккаунтами", — добавили в пресс-службе.