ВОЛГОГРАД, 27 мар — ПРАЙМ. Общественный совет по изучению мнения населения о переименовании Волгограда в Сталинград начал опрашивать жителей об изменении названия города, заявил РИА Новости сопредседатель совета, председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков. Медведев прокомментировал идею Киева переименовать Россию в Московию

Инициативная группа начнет работу с Дзержинского района. В течение недели будут проводиться встречи с горожанами. К концу недели, как подчеркнул общественник, станет понятно, как волгоградцы относятся к возвращению прежнего названия. Струков также отметил, что опрос будут проводить на специальных площадках, в том числе школах и лицеях.

"Будем делать срез: люди, которые будут представлять коллективы, — ветеранские, педагогические, медицина, и работники предприятий будут представлены", — добавил он.

Вопрос переименования Волгограда в Сталинград поднимается регулярно.

Осенью прошлого года представители Волгоградской областной ветеранской организации обратились к губернатору Андрею Бочарову с идеей рассмотреть возвращение Волгограду его героического имени —Сталинград. В ответ губернатор заявил, что вопрос о переименовании города можно решить только при помощи проведения референдума. Для этого он предложил создать общественный совет по предварительному изучению мнения жителей региона на эту тему. В феврале ВЦИОМ опубликовал результаты исследования общественного мнения о переименовании Волгограда: 67 процентов опрошенных были "скорее против", еще 26 процентов "скорее поддерживали" идею, а семь процентов затруднились с ответом.

Волгоград был основан в 1589 году. До 1925 года город назывался Царицын, а с 1925 по 1961 год — Сталинград.