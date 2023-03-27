Лидер группы "Ногу свело!" избежал штрафа за дискредитацию Вооруженных сил
Лидер группы "Ногу свело!" Покровский избежал штрафа за дискредитацию российских военных
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Хорошевский суд в Москве прекратил производство по протоколу на лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского за дискредитацию российских военных, рассказали РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Постановлением Хорошевского районного суда города Москвы от 27 марта 2023 года производство по административному делу в отношении Покровского Максима Сергеевича прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности", — объяснили там.
По статье КоАП исполнителю грозил штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
https://1prime.ru/News/20230327/840203619.html
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