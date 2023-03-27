НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар — ПРАЙМ. В Нижнем Новгороде школьник приковал себя к столбу цепью, но позднее он освободился и ушел домой, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД. Россиянин украл для своих детей почти 100 плиток шоколада

Инцидент произошел в пятницу, 24 марта. Как рассказал источник в правоохранительных органах, мальчик требовал от подходивших к нему детей и учителей конфет.

"Как только мальчик увидел прибывших сотрудников Росгвардии, он самостоятельно открыл замок на цепи и пошел домой с бабушкой", — рассказали в пресс-службе.

Школьник находится на индивидуальном обучении "в связи с поведенческим фактором". Ни он, ни его семья на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоят.

В учебном заведении отказались комментировать поведение ученика.