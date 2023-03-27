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Нижегородский школьник приковал себя к столбу и требовал конфет
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В Нижнем Новгороде школьник приковал себя к столбу цепью, но позднее он освободился и ушел домой, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД. Инцидент произошел в пятницу,... ПРАЙМ, 27.03.2023
новости, нижний новгород, россия, школа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар — ПРАЙМ. В Нижнем Новгороде школьник приковал себя к столбу цепью, но позднее он освободился и ушел домой, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Инцидент произошел в пятницу, 24 марта. Как рассказал источник в правоохранительных органах, мальчик требовал от подходивших к нему детей и учителей конфет.
"Как только мальчик увидел прибывших сотрудников Росгвардии, он самостоятельно открыл замок на цепи и пошел домой с бабушкой", — рассказали в пресс-службе.
Школьник находится на индивидуальном обучении "в связи с поведенческим фактором". Ни он, ни его семья на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоят.
В учебном заведении отказались комментировать поведение ученика.