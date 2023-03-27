2023-03-27T14:09:11+03:00
2023-03-27T14:09:11+03:00
2023-03-27T14:09:11+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20230327/840205308.html
Бывшую жену российского бизнесмена Шамалова объявили в розыск
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Экс-супругу российского предпринимателя Кирилла Шамалова Жанну объявили в розыск, говорится в базе МВД России. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — отмечается в... ПРАЙМ, 27.03.2023
новости, россия, мвд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Экс-супругу российского предпринимателя Кирилла Шамалова Жанну объявили в розыск, говорится в базе МВД России.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — отмечается в публикации.
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