МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Экс-супругу российского предпринимателя Кирилла Шамалова Жанну объявили в розыск, говорится в базе МВД России. Назван возможный способ побега Усса-младшего

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — отмечается в публикации.

Другой информации на сайте нет.