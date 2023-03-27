МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Экс-супругу российского предпринимателя Кирилла Шамалова Жанну объявили в розыск, говорится в базе МВД России. 

Итальянский флаг на улице во Флоренции

Назван возможный способ побега Усса-младшего

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — отмечается в публикации.

Другой информации на сайте нет.

Данные о розыске Жанны Шамаловой