МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Клубы Главной футбольной лиги (MLS) готовы совместно платить Лионелю Месси часть зарплаты, если он продолжит карьеру в североамериканском турнире, пишет sport.es. Экс-футболист РПЛ за десять месяцев подорожал на 70 миллионов евро

Как отметил источник, "Интер Майами", который хочет подписать контракт с футболистом, не может пригласить его из-за финансовых ограничений в MLS. Несколько недель назад на встрече владельцев команд было достигнуто соглашение о том, что клубы совместно будут платить часть зарплаты Месси, а он сам решит, где будет играть в MLS.

Владельцы клубов считают, что переход игрока увеличит прибыль с продажи телевизионных прав. Кроме того, он будет популяризировать футбол в Соединенных Штатах перед чемпионатом мира, который пройдет в 2026 году.

Месси начал выступать за "Пари Сен-Жермен" в 2021 году. Он перешел туда на правах свободного агента после того, как контракт с "Барселоной" закончился. Срок соглашения 35-летнего аргентинца с парижским клубом истекает по завершении текущего сезона.