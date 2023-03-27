МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Трансферная стоимость российского футболиста "Монако" Александра Головина выросла на три миллиона евро — до 25 миллионов, говорится на портале Transfermarkt. Месси будут платить разные клубы, чтобы он перебрался в США

Он стал игроком клуба, выступающего в чемпионате Франции, в июле 2018 года. Максимальная трансферная стоимость составляла 30 миллионов евро.

По данным портала, в трансферной стоимости по пять миллионов евро потеряли игроки "Пари Сен-Жермен" Неймар и Лионель Месси, до 70 и 45 миллионов евро соответственно.