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Трансферная стоимость Головина выросла на три миллиона евро
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Трансферная стоимость российского футболиста "Монако" Александра Головина выросла на три миллиона евро — до 25 миллионов, говорится на портале Transfermarkt. Он стал игроком... ПРАЙМ, 27.03.2023
новости, футбол, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Трансферная стоимость российского футболиста "Монако" Александра Головина выросла на три миллиона евро — до 25 миллионов, говорится на портале Transfermarkt.
Он стал игроком клуба, выступающего в чемпионате Франции, в июле 2018 года. Максимальная трансферная стоимость составляла 30 миллионов евро.
По данным портала, в трансферной стоимости по пять миллионов евро потеряли игроки "Пари Сен-Жермен" Неймар и Лионель Месси, до 70 и 45 миллионов евро соответственно.