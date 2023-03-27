БАКУ, 27 мар — ПРАЙМ. Кабмин Азербайджана отменил некоторые требования карантинного режима, заявила пресс-служба правительства страны. Байден намерен сохранить в тайне часть разведданных о COVID-19

"Кабмин Азербайджана устранил некоторые ограничения в особом карантинном режиме COVID 19. Гражданам иностранных государств, а также лицам без гражданства впредь не будет требоваться COVID-паспорт при въезде на территорию страны. Теперь без COVID-паспорта можно посещать дома торжеств, спортивные и оздоровительные учреждения, крупные торговые центры, объекты общепита, гостиницы и ездить в междугороднем транспорте", — говорится в сообщении.

С марта 2020 года в стране ввели особый режим, включающий ряд мер социальной изоляции, а чуть позднее — особый карантинный режим. Были запрещены массовые мероприятия, отменены занятия в школах и вузах, закрыты торговые и развлекательные центры, парки и общественные места отдыха. После ослабления карантинных мер в стране ввели COVID-паспорта.

Сейчас в Азербайджане снизилась суточная заболеваемость COVID-19, а также смертность.