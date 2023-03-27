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В США вновь сошел с рельсов поезд, перевозивший опасные материалы
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В США произошла новая железнодорожная авария: перевозивший опасные материалы поезд сошел с рельсов, сообщил телеканал Valley News. Инцидент случился в штате Северная Дакота в... ПРАЙМ, 27.03.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 27 мар — ПРАЙМ. В США произошла новая железнодорожная авария: перевозивший опасные материалы поезд сошел с рельсов, сообщил телеканал Valley News.
Инцидент случился в штате Северная Дакота в округе Ричленд.
"Поезд из 70 вагонов сошел с рельсов, произошла утечка нефтепродуктов, используемых при производстве асфальта", — добавляется в публикации.
По данным местных властей, всего с рельсов сошел 31 вагон. Пострадавших нет. Спасатели начали очищать территорию, это займет от семи до десяти дней.