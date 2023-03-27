ВАШИНГТОН, 27 мар — ПРАЙМ. В США произошла новая железнодорожная авария: перевозивший опасные материалы поезд сошел с рельсов, сообщил телеканал Valley News. ﻿Жертвами столкновения двух поездов в Греции стали десятки человек

Инцидент случился в штате Северная Дакота в округе Ричленд.

"Поезд из 70 вагонов сошел с рельсов, произошла утечка нефтепродуктов, используемых при производстве асфальта", — добавляется в публикации.

По данным местных властей, всего с рельсов сошел 31 вагон. Пострадавших нет. Спасатели начали очищать территорию, это займет от семи до десяти дней.