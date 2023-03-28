МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Российские товары — продукты питания, бытовая химия и многое другое — будут продаваться на Кубе через специальный торговый дом, предварительное согласие кубинской стороны уже получено, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель делового совета "Россия – Куба" Борис Титов. Назван товар из России, поставки которого в Китай увеличились в 300 раз

"Российские бытовые товары будут продаваться на Кубе через специальный русский торговый дом", — приводятся слова Титова пресс-службой омбудсмена. "Многим российским производителям интересно продвижение своей продукции на Кубе. Речь идет об обычном ассортименте супермаркета – пищевая продукция, бытовая химия и так далее", — сказал Титов в ходе встречи с послом Кубы в РФ Хулио Гармендия Пенья.

Так, согласно релизу, одним из проектов в рамках развития двусторонних деловых отношений "планируется сделать создание так называемого Русмаркета" — совместного предприятия с кубинской государственной корпорацией CIMEX.

"Мы рассчитываем, что новый торговый дом стал бы единым оптовым импортером продукции и самостоятельно определял цены на розничном рынке в стране", — подчеркнул уполномоченный. В Германии призвали ЕС усилить контроль за товарами двойного назначения

Предварительное согласие кубинской стороны получено, говорится в сообщении. "Продолжаем ожидать официального подписания контракта", — указал Титов.

Наличие контракта с конкретными параметрами позволит сдвинуть с места решение непростых вопросов с логистикой: транспортировкой российских товаров и ее страхованием в пути, полагает бизнес-омбудсмен.