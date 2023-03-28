МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. С начала года в США зафиксировали 131 случай массовой стрельбы, при нападениях скончались 4245 человек, следует из данных НКО Gun Violence Archive. Белый дом призвали тратить деньги на США

Согласно статистике, 13 случаев относятся к категории "массовые убийства. При этом среди погибших числятся 59 детей в возрасте до 12 лет.

В общей сложности за первые месяцы текущего года пострадавшими в результате применения огнестрельного оружия стали 7487 человек, из них 129 детей младше 12 лет.

Еще 5742 человек скончалось в результате суицидов с применением такого оружия, следует из данных НКО.