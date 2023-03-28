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2023
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В США с начала года зафиксировали более 130 случаев массовой стрельбы
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С начала года в США зафиксировали 131 случай массовой стрельбы, при нападениях скончались 4245 человек, следует из данных НКО Gun Violence Archive. Согласно статистике, 13 случаев... ПРАЙМ, 28.03.2023
новости, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. С начала года в США зафиксировали 131 случай массовой стрельбы, при нападениях скончались 4245 человек, следует из данных НКО Gun Violence Archive.
Согласно статистике, 13 случаев относятся к категории "массовые убийства. При этом среди погибших числятся 59 детей в возрасте до 12 лет.
В общей сложности за первые месяцы текущего года пострадавшими в результате применения огнестрельного оружия стали 7487 человек, из них 129 детей младше 12 лет.
Еще 5742 человек скончалось в результате суицидов с применением такого оружия, следует из данных НКО.