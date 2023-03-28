БРЮССЕЛЬ, 28 мар — ПРАЙМ. В Евросоюзе сохраняются риски перед следующим отопительным сезоном, несмотря на показатели по заполненности газовых хранилищ по итогам прошлой зимы, заявила министр энергетики Швеции Эбба Буш. "Газпром" подает газ через Украину согласно заявкам на 27 марта

"Уровень заполненности газовых хранилищ по итогам отопительного сезона является хорошим индикатором того, что к следующей зиме мы подойдем в лучших условиях, но опасность все еще существует", — сказала она. Подготовка к следующему станет одной из ключевых тем заседания совета Евросоюза по энергетике.

Отказ от поставок российского топлива и переключение на других поставщиков, по ее мнению, не поможет решить проблему дефицита энергоресурсов. Поэтому ЕС работает над продвижением возобновляемой энергетики.

"Мы продолжаем принимать меры, чтобы снизить нашу зависимость от ископаемых ресурсов. Переключение с поставок топлива из России на другие страны не является долгосрочным решением. Поэтому мы должны ускорить переход на возобновляемую энергетику", — добавила чиновница.