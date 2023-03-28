Польские пограничники пожаловались на то, что их забросали камнями
Польские пограничники утверждают, что их забросали камнями со стороны Белоруссии
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ВАРШАВА, 28 мар — ПРАЙМ. Польских пограничников на границе с Белоруссией забросали камнями и палками, заявила Пограничная стража страны.
"Вчера на участке Дубиче-Церкевне патрули польских пограничников были атакованы группой мужчин, находящихся на белорусской стороне. Иностранцы были недовольны тем, что граница охраняется. Они бросали камни и палки", — заявила служба в Twitter.
Утверждается, что нападавшие "оказались с согласия белорусских силовиков" у границы.
Всего за день в Польшу нелегально пытались попасть почти 90 человек, 12 вернулись в Белоруссию, остальных задержали.
https://1prime.ru/News/20230328/840214618.html
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