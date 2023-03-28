ВАРШАВА, 28 мар — ПРАЙМ. Польских пограничников на границе с Белоруссией забросали камнями и палками, заявила Пограничная стража страны. 

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Евросоюз пообещал Польше несколько сотен миллионов евро, пишут СМИ

"Вчера на участке Дубиче-Церкевне патрули польских пограничников были атакованы группой мужчин, находящихся на белорусской стороне. Иностранцы были недовольны тем, что граница охраняется. Они бросали камни и палки", —  заявила служба в Twitter.

Утверждается, что нападавшие "оказались с согласия белорусских силовиков" у границы. 

Всего за день в Польшу нелегально пытались попасть почти 90 человек, 12 вернулись в Белоруссию, остальных задержали.