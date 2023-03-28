МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Пиво и пивоваренная продукция в РФ не станут дороже после того, как заработает закон о реестре производителей пива и пивных напитков, считает замдиректора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина РФ Александр Коробутов. Эксперты выяснили, насколько в России любят пиво

В РФ с 1 сентября 2023 года должен вступить в силу закон о создании реестра производителей пива и пивных напитков, запрещающий производство не включенным в него организациям. С 1 февраля 2024 года по 31 мая 2025 года планируется проведение выездной оценки соответствия производителей, автоматически включенных в реестр, обязательным требованиям. Кроме того, с 1 сентября 2024 года порог производственной мощности, при котором не требуется оснащение счетчиками производственной мощности, снижается до 100 тысяч декалитров в год с текущих 300 тысяч.

"Нет, не подорожает (пиво — ред.), потому что все производители пива, которые на момент вступления в силу закона осуществляли свою деятельность, автоматически будут включены в реестр", — сказал Коробутов в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Он подчеркнул, что госпошлина за включение предполагается минимальная, 10 тысяч рублей, а нахождение в реестре будет бессрочным.

"Мы надеемся, что пройдут все проверки, потому что предусмотрен порядок устранения нарушений, если легальные производители пройдут. А рынок нелегальный оценивается порядка 10%", — сообщил Коробутов, напомнив, что обнаруженное в ходе проверок оборудование, которое не включено в реестр, подлежит уничтожению. "Данные меры показали себя эффективными в борьбе с нелегальной алкогольной продукцией в сфере крупкой алкогольной продукции", — напомнил он. Россиянам рассказали об уловках сотрудников супермаркетов

Закон в ходе парламентских слушаний вызывал разногласия отрасли: представители крупных компаний считали, что реестр позволит значительно обелить рынок, пивоваренных заводов различной мощности — опасались ухудшения условий ведения бизнеса из-за тройного бремени госконтроля — ЕГАИС, маркировки и реестра мощностей.

"Маленькие пивовары обеспокоены, и совершенно правильно. Что касается подорожания – счетчики-то все равно придется ставить, но это небольшие затраты, копейки. В конце концов, может быть наведен порядок, это раз. И второе – можно будет проследить за качеством", — подчеркнул Коробутов.