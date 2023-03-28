МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп призвал американцев молиться после решения РФ разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, при этом он не упомянул о проблеме хранения американского ядерного оружия в Европе. Россия разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии

"Как я и предсказывал, теперь мы играем с "опасными вещами". Слово на букву "я" (ядерное — ред.) теперь является главной темой. Эта ситуация была вызвана нами — это то, что происходит, когда вашим правительством управляют некомпетентные люди. Все, что я могу сказать вам сейчас: молитесь", — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия, поскольку американцы "учат их (союзников — ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений".

США держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО — Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Еще сто размещены на территории США, как указывают эксперты, "для потенциального использования американскими истребителями-бомбардировщиками в целях оказания поддержки союзникам за пределами Европы, в частности в Северо-Восточной Азии". Трамп пригрозил США катастрофическими разрушениями из-за обвинений

Неадекватная реакция ряда стран по решению о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия РФ вызывает недоумение, в условиях гибридной войны Запада против России наивно рассчитывать на отсутствие каких-либо военно-технических контрмер со стороны Москвы, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

А российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя заявления госдепа США в контексте российско-белорусского взаимодействия в военно-ядерной сфере, заявил, что они являются ярким примером двуличия американской политики. Посол напомнил, что Вашингтон поддерживает развертывание тактического ядерного оружия в пяти неядерных государствах (Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции), а также координирует ядерную политику с Великобританией и Францией в рамках НАТО.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош заявил РИА Новости, что на территории семи стран Европы, а также в Турции, еще со времен холодной войны расположены склады с ядерным оружием США, а летчики многих европейских стран учились доставлять ядерные бомбы к границам СССР. Он добавил, что сегодня возможность доставки ядерного оружия на территорию России для НАТО увеличена, поскольку они могут использовать аэродромы в Польше, Прибалтике и Румынии. Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия — официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории ФРГ.