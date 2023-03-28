МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. ФРГ активно вовлечена в поставки оружия на Украину, это негативно влияет на отношения между Берлином и Москвой, которые и без того оставляют желать лучшего, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. СМИ: Германия намерена нарастить военную помощь Киеву

"Германия принимает активное участие в вооружении Украины, накачивает Украину оружием", — сообщил он журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что такая вовлеченность в украинский конфликт не сулит "ничего хорошего", в том числе для двусторонних отношений РФ и Германии.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Минфин ФРГ планирует получить согласие бундестага на увеличение помощи Киеву до 5,4 миллиарда евро. Как уточняется, решение связано с большими потерями Украины в военной технике.