Германия активно участвует в накачивании Украины оружием, заявил Песков
Песков: активное участие Германии в накачивании Украины оружием не сулит ничего хорошего
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. ФРГ активно вовлечена в поставки оружия на Украину, это негативно влияет на отношения между Берлином и Москвой, которые и без того оставляют желать лучшего, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Германия принимает активное участие в вооружении Украины, накачивает Украину оружием", — сообщил он журналистам.
Представитель Кремля подчеркнул, что такая вовлеченность в украинский конфликт не сулит "ничего хорошего", в том числе для двусторонних отношений РФ и Германии.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что Минфин ФРГ планирует получить согласие бундестага на увеличение помощи Киеву до 5,4 миллиарда евро. Как уточняется, решение связано с большими потерями Украины в военной технике.
https://1prime.ru/News/20230328/840215418.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.