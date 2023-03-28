Corriere della Sera: Уссу-младшему в Италии могли помочь сбежать"российские спецслужбы"
РИМ, 28 мар — ПРАЙМ. У сбежавшего из-под ареста в Италии сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема были сообщники, пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на следствие.
Апелляционный суд в Милане одобрил экстрадицию 40-летнего предпринимателя в США. На прошлой неделе он скрылся из съемной квартиры в итальянском городе, где он находился под домашним арестом. Мужчина отключил электронный браслет, после чего уехал на машине с водителем. Следователи считают, что он сменил автомобиль и, возможно, пересек границу соседних стран — Швейцарии или Словении. Прокуратура считает, что арестованный пользовался мобильным телефоном, несмотря на запрет суда.
"Сейчас следователи работают над распечаткой звонков с этого телефона, подозревая что Усс был в контакте с сетью сообщников", — пишет издание. Авторы статьи считают, что это была ""хирургическая" операция, заставляющая следователей подозревать в решающей роли спецслужбы Москвы".
Жена Усса вернулась в Россию из Италии 13 марта. Право на контакт с мужем было только у нее. После отъезда разрешение на доставку продуктов и других предметов первой необходимо перешло "к другим людям".
"Следователи отследили многочисленные счета (Усса. — Прим. ред.) по всему миру: на них есть средства на миллионы евро", — пишет газета. Отмечается, что "сейчас расследование идет по четкому следу, даже если Усс уже за границей".
Ранее сообщалось, что карабинерам пришлось взломать дверь квартиры, где находился предприниматель, когда получили сигнал тревоги с браслета. На это ушел почти час. Усс оставил включенный на большую громкость телевизор, возможно, чтобы создать видимость своего присутствия в квартире. По сообщению местных СМИ, мужчина мог покинуть Италию на частном самолете из одного из аэропортов на севере страны.
Артему Уссу и еще пяти россиянам еще в прошлом году в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения.
Предпринимателя задержали по американскому ордеру на арест в миланском аэропорту Мальпенса осенью прошлого года. Оттуда он планировал вылететь в Турцию. В декабре его перевели под домашний арест. По данным источников РИА Новости, после решения суда, высказывавшегося в пользу экстрадиции, адвокаты Усса собирались подавать жалобу в Кассационном суде. Рассмотрение дела могло занять несколько месяцев.
https://1prime.ru/News/20230328/840215431.html