РИМ, 28 мар — ПРАЙМ. У сбежавшего из-под ареста в Италии сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема были сообщники, пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на следствие. Назван возможный способ побега Усса-младшего

Апелляционный суд в Милане одобрил экстрадицию 40-летнего предпринимателя в США. На прошлой неделе он скрылся из съемной квартиры в итальянском городе, где он находился под домашним арестом. Мужчина отключил электронный браслет, после чего уехал на машине с водителем. Следователи считают, что он сменил автомобиль и, возможно, пересек границу соседних стран — Швейцарии или Словении. Прокуратура считает, что арестованный пользовался мобильным телефоном, несмотря на запрет суда.

"Сейчас следователи работают над распечаткой звонков с этого телефона, подозревая что Усс был в контакте с сетью сообщников", — пишет издание. Авторы статьи считают, что это была ""хирургическая" операция, заставляющая следователей подозревать в решающей роли спецслужбы Москвы".

Жена Усса вернулась в Россию из Италии 13 марта. Право на контакт с мужем было только у нее. После отъезда разрешение на доставку продуктов и других предметов первой необходимо перешло "к другим людям".

"Следователи отследили многочисленные счета (Усса. — Прим. ред.) по всему миру: на них есть средства на миллионы евро", — пишет газета. Отмечается, что "сейчас расследование идет по четкому следу, даже если Усс уже за границей". Первого фигуранта дела о взятках генералу ФТС отправили под домашний арест

Ранее сообщалось, что карабинерам пришлось взломать дверь квартиры, где находился предприниматель, когда получили сигнал тревоги с браслета. На это ушел почти час. Усс оставил включенный на большую громкость телевизор, возможно, чтобы создать видимость своего присутствия в квартире. По сообщению местных СМИ, мужчина мог покинуть Италию на частном самолете из одного из аэропортов на севере страны.

Артему Уссу и еще пяти россиянам еще в прошлом году в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения.

Предпринимателя задержали по американскому ордеру на арест в миланском аэропорту Мальпенса осенью прошлого года. Оттуда он планировал вылететь в Турцию. В декабре его перевели под домашний арест. По данным источников РИА Новости, после решения суда, высказывавшегося в пользу экстрадиции, адвокаты Усса собирались подавать жалобу в Кассационном суде. Рассмотрение дела могло занять несколько месяцев.