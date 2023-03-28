НОВОСИБИРСК, 28 мар — РИА Новости. Биологи из Томского госуниверситета планируют создать пищевые добавки на основе сверчков, червей и мраморных тараканов, рассказали в пресс-службе вуза. Почему говядина дорожает? Что теперь будут есть россияне

"Наземные беспозвоночные очень редко используются в России, хотя представляют интерес для применения в качестве пищи для человека, кормов для животных, в биомедицине. Цель наших исследований — разработка биологически активных пищевых добавок на основе биомассы беспозвоночных — богатого и вместе с тем экологичного источника белка, витаминов и микроэлементов", — рассказала руководитель проекта, завкафедрой зоологии беспозвоночных Биологического института ТГУ Анастасия Симакова.

Ученый напомнила, что у каждого человека есть свои особенности организма и потребности с питательных веществах. Поэтому специалисты хотят научиться регулировать концентрацию витаминов и микроэлементов в биомассе беспозвоночных животных. Создание пищевых добавок с контролируемым составом ведется в рамках нового проекта, который поддержало Российское научный фонд (РНФ). Биологи изучают мраморных тараканов, сверчков, моллюсков и дождевых червей — они содержат мало калорий, очень быстро наращивают массу, хорошо размножаются, неприхотливы в содержании. Короткий жизненный цикл позволяет ученым проследить, насколько тот или иной вид усваивает и накапливает определенный питательный элемент.

Ученые определили исходный нутриентный состав в биомассе выбранных видов. Затем первое потомство беспозвоночных животных перевели на диету, где они получают определенные витамины и микроэлементы. На следующем этапе анализ биомассы покажет, как каждый из видов накапливает нужные компоненты, какой из них является наиболее перспективным для использования в качестве основы БАДов.

"Речь не идет о замене привычного для населения пищи — говядины, свинины, курицы и других видов белка — на беспозвоночных. Суть идеи и проекта именно в поставке в организм человека тех жизненно важных элементов, которые мы не получаем в нужном объеме за счет нашего привычного питания", — уточнила Симакова.

Выращивание беспозвоночных более рентабельно, чем традиционное сельское хозяйство. Для производства одного килограмма протеина беспозвоночных требуется в среднем в 500 раз меньше воды, в 12 раз меньше корма и в десять раз меньше земли, чем при выработке килограмма белка из говядины. Микрофлора насекомых не патогенна для человека, сам продукт безопасен с микробиологической точки зрения, а аминокислотный состав белка беспозвоночных чрезвычайно богат и разнообразен. Выращивать их можно на мини-фермах даже в Сибири.