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https://1prime.ru/News/20230328/840215982.html
Пользователи сервиса "Самокат" столкнулись со сбоем в его работе
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У пользователей сервиса доставки "Самокат" возникли сложности с использованием приложения, убедился корреспондент РИА Новости. При запуске программы появляется оповещение:... ПРАЙМ, 28.03.2023
новости, сбой, самокат, сервис
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. У пользователей сервиса доставки "Самокат" возникли сложности с использованием приложения, убедился корреспондент РИА Новости.
При запуске программы появляется оповещение: "Минутку. Сейчас кое-что починим и все вернем". Невозможно и сделать заказ.
В пресс-службе компании отметили, что специалисты работают над решением проблемы.
"Скоро "Самокат" будет доступен в штатном режиме", — добавили там.
Предыдущий сбой в работе произошел в середине марта, но спустя несколько часов приложение починили.