МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. У пользователей сервиса доставки "Самокат" возникли сложности с использованием приложения, убедился корреспондент РИА Новости. Пользователи пожаловались на сбой в работе "Яндекс Музыки"

При запуске программы появляется оповещение: "Минутку. Сейчас кое-что починим и все вернем". Невозможно и сделать заказ.

В пресс-службе компании отметили, что специалисты работают над решением проблемы.

"Скоро "Самокат" будет доступен в штатном режиме", — добавили там.

Предыдущий сбой в работе произошел в середине марта, но спустя несколько часов приложение починили.