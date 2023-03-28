МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Эстония отправляет на Украину старое вооружение, а для себя на средства ЕС закупает новое оружие, сообщило издание Politico со ссылкой на источники. Германия активно участвует в накачивании Украины оружием, заявил Песков

"Они отправляют старье на Украину и покупают для себя совершенно новый материал, финансируемый из средств ЕС", — рассказал один из собеседников.

По словам другого дипломата, эстонцы отправляют Киеву снятое с производства вооружение, требуя возмещения из Европейского фонда мира (EPF) на основе стоимости современных аналогов.

Издание отмечает, что подобную практику применяют Финляндия, Латвия, Литва, Франция и Швеция. Эти страны запросили компенсацию на основе закупочных цен на новые материалы, а не реальной стоимости отправленного оружия. Британия планирует производить вооружения на Украине

Из запрошенных 160 миллионов евро Эстония уже получила 134 миллиона, добавляется в сообщении.

Евросоюз создал EPF в марте 2021 года для содействия предотвращению конфликтов и укрепления международной безопасности. Предполагалось, что бюджет фонда до 2027 года составит 5,7 миллиарда евро, однако большую часть средств уже зарезервировали для возмещения странам ЕС расходов, связанных с военной помощью Украине.