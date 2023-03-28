СМИ раскрыло махинацию Эстонии с военной помощью Украине
Politico: Эстония обновляет запасы вооружения за счет ЕС, отправляя старое оружие Киеву
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Эстония отправляет на Украину старое вооружение, а для себя на средства ЕС закупает новое оружие, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
"Они отправляют старье на Украину и покупают для себя совершенно новый материал, финансируемый из средств ЕС", — рассказал один из собеседников.
По словам другого дипломата, эстонцы отправляют Киеву снятое с производства вооружение, требуя возмещения из Европейского фонда мира (EPF) на основе стоимости современных аналогов.
Издание отмечает, что подобную практику применяют Финляндия, Латвия, Литва, Франция и Швеция. Эти страны запросили компенсацию на основе закупочных цен на новые материалы, а не реальной стоимости отправленного оружия.
Из запрошенных 160 миллионов евро Эстония уже получила 134 миллиона, добавляется в сообщении.
Евросоюз создал EPF в марте 2021 года для содействия предотвращению конфликтов и укрепления международной безопасности. Предполагалось, что бюджет фонда до 2027 года составит 5,7 миллиарда евро, однако большую часть средств уже зарезервировали для возмещения странам ЕС расходов, связанных с военной помощью Украине.
https://1prime.ru/News/20230328/840216975.html
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