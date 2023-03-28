Пентагон заявил об отказе России от обмена данными в рамках ДСНВ
Пентагон сообщил, что Россия отказалась обмениваться информацией с США в рамках ДСНВ
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Россия отказалась от регулярного обмена информацией с США в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях, сообщил Пентагон.
По словам помощника ведомства Джона Пламба, соответствующий запрос с напоминанием о полугодовом обмене данными был направлен российской стороне в понедельник. В ответ на него США получили отказ.
"Россия ответила, что не будет предоставлять эту информацию", — сказал Пламб.
В качестве ответной меры Вашингтон также не будет передавать Москве сведения, добавил он.
Владимир Путин 21 февраля сообщил о том, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. По словам президента, прежде чем обсуждать возобновление договора, необходимо разобраться, как учитывать ядерный потенциал НАТО.
https://1prime.ru/News/20230328/840219752.html
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