МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Россия отказалась от регулярного обмена информацией с США в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях, сообщил Пентагон. В США раскрыли, как один запрет усилит позиции России

По словам помощника ведомства Джона Пламба, соответствующий запрос с напоминанием о полугодовом обмене данными был направлен российской стороне в понедельник. В ответ на него США получили отказ.

"Россия ответила, что не будет предоставлять эту информацию", — сказал Пламб.

В качестве ответной меры Вашингтон также не будет передавать Москве сведения, добавил он.

Владимир Путин 21 февраля сообщил о том, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. По словам президента, прежде чем обсуждать возобновление договора, необходимо разобраться, как учитывать ядерный потенциал НАТО.