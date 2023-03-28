МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Совкомбанк запускает вклад в долларах со ставкой 3% годовых на 12 месяцев, сообщает кредитная организация во вторник.

"Банк возобновляет срочные валютные вклады для розничных клиентов", — говорится в сообщении.

С 29 марта в Совкомбанке клиенты могут открыть срочный вклад "Максимальный доход" в долларах США.

Минимальная сумма для открытия — 500 долларов. Доходность по вкладу на сроке 12 месяцев составит 3% годовых, для вклада на полгода — 2,5% годовых.

Валютный вклад "Максимальный доход" можно открыть в отделениях Совкомбанка. Список доступных офисов и условия по вкладу опубликованы на сайте банка.