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2023
https://1prime.ru/News/20230328/840220581.html
Совкомбанк запускает вклад в долларах со ставкой 3% годовых на 12 месяцев
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Совкомбанк запускает вклад в долларах со ставкой 3% годовых на 12 месяцев, сообщает кредитная организация во вторник. "Банк возобновляет срочные валютные вклады для розничных... ПРАЙМ, 28.03.2023
банки, финансы, новости, совкомбанк, банковский вклад
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Совкомбанк запускает вклад в долларах со ставкой 3% годовых на 12 месяцев, сообщает кредитная организация во вторник.
"Банк возобновляет срочные валютные вклады для розничных клиентов", — говорится в сообщении.
С 29 марта в Совкомбанке клиенты могут открыть срочный вклад "Максимальный доход" в долларах США.
Минимальная сумма для открытия — 500 долларов. Доходность по вкладу на сроке 12 месяцев составит 3% годовых, для вклада на полгода — 2,5% годовых.
Валютный вклад "Максимальный доход" можно открыть в отделениях Совкомбанка. Список доступных офисов и условия по вкладу опубликованы на сайте банка.