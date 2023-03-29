МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Wildberries запустил новый портал туристических услуг, где пользователи смогут распланировать свой маршрут и приобрести билеты, в том числе и на автобус, в дальнейшем маркетплейс планирует расширить ассортимент доступных сервисов, сообщили РИА Новости в компании. Wildberries введет дифференцированные тарифы для новых пунктов выдачи

"Wildberries запустил портал туристических услуг vmeste.wildberries.ru. Он включает не только предложения авиабилетов, которые ранее уже были представлены на платформе, но и автобусные и железнодорожные билеты", — заявили там.

Отмечается, что на портале можно построить маршрут, а также просмотреть несколько альтернативных вариантов по стоимости и видам транспорта. "Новый сервис позволит россиянам полностью распланировать путешествие и не тратить время на поиск и покупку билетов на разных сервисах", — подчеркнули в компании.

Кроме того, к новому туристическому сезону 2023 года пользователям также станут доступны предложения экскурсионных и оздоровительных программ.

"Видим, что наши покупатели все чаще интересуются путешествиями по России: в марте порядка 71% билетов (на 1% больше, чем за полный февраль) приходятся на внутренние направления. Самые популярные среди них – Сочи, Санкт-Петербург и Новосибирск", — подчеркнули в Wildberries.